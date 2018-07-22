+7 (903) 538-15-15
top-diplomi@yandex.ru

Купить диплом о высшем, среднем образовании образовании

http://kupit.diplomm.top/
2018-07-22


Многие работодатели, заинтересованные в найме высокопрофессионального персонала, требуют представить им доказательства того, что соискатель на определенную должность обладает всеми необходимыми для эффективного исполнения своих обязанностей навыками.

Зачастую в качестве такого подтверждения они желают увидеть оригинальный диплом о высшем образовании. Но, что делать человеку, который нашел работу своей мечты, прекрасно разбирается во всем, в чем должен, но такового документа по каким бы то ни было причинам не имеет? Всякое может случиться: диплом можно потерять, повредить настолько, что восстановлению он подлежать уже не будет.

Чтобы дождаться архивной справки из вуза, уверяющей, что кандидат действительно проходил надлежащее обучение, нужно потратить массу времени и преодолеть несколько кругов бюрократической «чехарды». За время ожидания вожделенное рабочее место может запросто достаться другому, куда менее квалифицированному соискателю, который придет на собеседование и покажет нанимателю диплом. Что делать, чтобы не упустить свой шанс?

Наша компания предлагает индивидуальные условия каждому желающему купить диплом в Москве или любом другом городе Российской Федерации.

 

Образцы дипломов о высшем образовании :

 

Диплом о высшем образовании с 2012 по 2013 год
  • Настоящий ГОЗНАК! и СПЕЦЗНАК!
  • В комплекте диплом + приложение к диплому + обложка синего цвета
  • Заполнение как в ВУЗе + Мокрая Печать

Диплом о высшем образовании с 2012 по 2013 год

Цена: 19 000 16 000 руб.

Диплом о высшем образовании с 2014 по 2020 года
  • Настоящий ГОЗНАК! и СПЕЦЗНАК!
  • В комплекте диплом + приложение к диплому + обложка синего цвета
  • Заполнение как в ВУЗе + Мокрая Печать

Диплом о высшем образовании с 2014 по 2020 года

Цена: 22 000 17 000 руб.

Диплом о высшем образовании с 2009 по 2010 года
  • Настоящий ГОЗНАК! и СПЕЦЗНАК!
  • В комплекте диплом + приложение к диплому + обложка синего цвета
  • Заполнение как в ВУЗе + Мокрая Печать

Диплом о высшем образовании с 2009 по 2010 года

Цена: 20 000 17 000 руб.

Диплом о высшем образовании с 2004 по 2009 год
  • Настоящий ГОЗНАК! и СПЕЦЗНАК!
  • В комплекте диплом + приложение к диплому + обложка синего цвета
  • Заполнение как в ВУЗе + Мокрая Печать

Диплом о высшем образовании с 2004 по 2009 год

Цена: 18 000 15 000 руб.

Диплом о высшем образовании с 1997 по 2003 год
  • Настоящий ГОЗНАК! и СПЕЦЗНАК!
  • В комплекте диплом + приложение к диплому + обложка синего цвета
  • Заполнение как в ВУЗе + Мокрая Печать

Диплом о высшем образовании с 1997 по 2003 год

Цена: 18 000 15 000 руб.

Диплом о высшем образовании СССР до 1996 года
  • Настоящий ГОЗНАК! и СПЕЦЗНАК!
  • В комплекте диплом + приложение к диплому + обложка синего цвета
  • Заполнение как в ВУЗе + Мокрая Печать

Диплом о высшем образовании СССР до 1996 года

Цена: 17 000 14 000 руб.

 

Образцы дипломов о среднем образовании :

 

Диплом техникума с 2011 по 2013 год
  • Настоящий ГОЗНАК! и СПЕЦЗНАК!
  • В комплекте диплом + приложение к диплому + обложка синего цвета
  • Заполнение как в Техникуме + Мокрая Печать

Диплом техникума с 2011 по 2013 год

Цена: 18 000 15 000 руб.

Диплом техникума с 2014 по 2020 год
  • Настоящий ГОЗНАК! и СПЕЦЗНАК!
  • В комплекте диплом + приложение к диплому + обложка синего цвета
  • Заполнение как в Техникуме + Мокрая Печать

Диплом техникума с 2014 по 2020 год

Цена: 19 000 16 000 руб.

Диплом техникума с 2008 по 2010 год
  • Настоящий ГОЗНАК! и СПЕЦЗНАК!
  • В комплекте диплом + приложение к диплому + обложка синего цвета
  • Заполнение как в Техникуме + Мокрая Печать

Диплом техникума с 2008 по 2010 год

Цена: 19 000 15 000 руб.

Диплом техникума СССР до 1996 года
  • Настоящий ГОЗНАК! и СПЕЦЗНАК!
  • В комплекте диплом + приложение к диплому + обложка синего цвета
  • Заполнение как в Техникуме + Мокрая Печать

Диплом техникума СССР до 1996 года

Цена: 17 000 14 000 руб.

Диплом техникума с 1997 по 2003 год
  • Настоящий ГОЗНАК! и СПЕЦЗНАК!
  • В комплекте диплом + приложение к диплому + обложка синего цвета
  • Заполнение как в Техникуме + Мокрая Печать

Диплом техникума с 1997 по 2003 год

Цена: 18 000 15 000 руб.

Диплом техникума с 2004 по 2007 год
  • Настоящий ГОЗНАК! и СПЕЦЗНАК!
  • В комплекте диплом + приложение к диплому + обложка синего цвета
  • Заполнение как в Техникуме + Мокрая Печать

Диплом техникума с 2004 по 2007 год

Цена: 18 000 15 000 руб.

Диплом колледжа с 2014 по 2020 год
  • Настоящий ГОЗНАК! и СПЕЦЗНАК!
  • В комплекте диплом + приложение к диплому + обложка синего цвета
  • Заполнение как в Колледже + Мокрая Печать

Диплом колледжа с 2014 по 2020 год

Цена: 19 000 16 000 руб.

Диплом колледжа с 2011 по 2013 год
  • Настоящий ГОЗНАК! и СПЕЦЗНАК!
  • В комплекте диплом + приложение к диплому + обложка синего цвета
  • Заполнение как в Колледже + Мокрая Печать

Диплом колледжа с 2011 по 2013 год

Цена: 18 000 15 000 руб.

Диплом колледжа с 2008 по 2010 год
  • Настоящий ГОЗНАК! и СПЕЦЗНАК!
  • В комплекте диплом + приложение к диплому + обложка синего цвета
  • Заполнение как в Колледже + Мокрая Печать

Диплом колледжа с 2008 по 2010 год

Цена: 18 000 15 000 руб.

 
Диплом колледжа с 1997 по 2003 год
  • Настоящий ГОЗНАК! и СПЕЦЗНАК!
  • В комплекте диплом + приложение к диплому + обложка синего цвета
  • Заполнение как в Колледже + Мокрая Печать

Диплом колледжа с 1997 по 2003 год

Цена: 18 000 15 000 руб.

Диплом колледжа с 2004 по 2007 год
  • Настоящий ГОЗНАК! и СПЕЦЗНАК!
  • В комплекте диплом + приложение к диплому + обложка синего цвета
  • Заполнение как в Колледже + Мокрая Печать

Диплом колледжа с 2004 по 2007 год

Цена: 18 000 15 000 руб.

 

Сколько стоит купить диплом?

Сколько стоит диплом в Москве или ином регионе России? Существует множество организаций, занимающихся продажей подобной документации, и каждая отвечает по-своему. Некоторые запрашивают до нескольких сотен тысяч за дающую большие возможности «корочку», другие же клянутся, что выполнят заказ за пару-тройку тысяч рублей.

Что же слышат в ответ на такой вопрос наши клиенты?

Ниже тех расценок, что вы увидите у нас в прайсе, найти и купить диплом, конечно, возможно. Другое дело – какое качество предоставляют не слишком добросовестные изготовители таких дешевых документов. Отсутствие некоторых важных нюансов, которые обычно не отслеживают компании, запрашивающие две-три тысячи за заказ, может сослужить плохую службу покупателю. Известная поговорка «скупой платит дважды» более чем применима в подобных ситуациях. Решившись купить диплом вуза у нас, вы можете быть абсолютно уверены в том, что он будет изготовлен с соблюдением всех мельчайших деталей и с использованием тех технологий их нанесения, которые применяют сами ВУЗы.

Клиенты нередко допускают ошибки или опечатки при заполнении заявок. Многие организации требуют за необходимую в таком досадном случае переделку немалый процент от суммы заказа, а то и полную его стоимость. В случае, если вы сделаете заказ диплома в нашей компании и слегка ошибетесь, указывая свои данные, - вы получите исправленную версию документа совершенно бесплатно!

Купить диплом без занесения в реестр

Оригинальный диплом о высшем образовании, выдавая выпускнику ВУЗа, заносят в государственный реестр. Некоторые недобросовестные компании, наживающиеся на вполне логичном беспокойстве своих клиентов, предлагают отдельную услугу: добавление приобретаемого документа в этот архивный список. Почему не стоит тратить деньги на такие вещи? Ответ прост: окажется ли на деле тот диплом, купить который вы решили, в реестре – абсолютно неизвестно, да и проверить факт занесения вам с огромной вероятностью ни за что не удастся. Большинство организаций, предлагающих подобную услугу, просто не имеют необходимого доступа к архивам и берут дополнительную оплату буквально ни за что.

Те заказчики, что решили недорого и срочно заказать диплом у нас, никогда не отдадут нам денег за дырку от бублика, ведь мы этого не потребуем! Все клиенты заранее предупреждаются о том, что никаких записей в реальном архиве мы сделать не сможем. Почему мы не добились для себя такой возможности? Все просто: это отнюдь не является обязательным для того, кто хочет устроиться на работу в приличную компанию. Проверить, находится ли конкретный диплом в официальном реестре, не сможет не только сам заказчик документации, но и большинство работодателей. Им зачастую достаточно архивной справки, заказать которую также можно с нашей помощью.






ВНИМАНИЕ!!!
Если Вы опасаетесь проверок, тогда ЛУЧШИМ РЕШЕНИЕМ будет:

Покупка диплома ЗАКРЫВШЕГОСЯ ВУЗА!


В чем ФИШКА?:

  • Дипломы ликвидированных ВУЗов и Техникумов
  • Работодатель не сможет осуществить проверку, т.к. ВУЗ / Техникум ликвидировался и отправить запрос просто некуда.
  • Дипломы ВУЗов лишенных Гос. Аккредитации
  • ВУЗы / Техникумы лишенные Гос. Аккредитации не попадают в базу ФС по надзору в сфере образования и науки.
  • Большая База
    по учебным заведениям с Утраченными Архивами
    • Поскольку архив по выданным документам утрачен, то и подтвердить информацию работодателю учебное заведение не сможет.

    Остались вопросы? Звоните: +7 (903) 538-15-15 или пишите: top-diplomi@yandex.ru и наши менеджеры проинформируют Вас в полном объёме!


    Задайте вопрос:




    © 2008 - 2019 Купить диплом о высшем или
    среднем образовании - качество ГОЗНАК!
    +7 (903) 538-15-15
    top-diplomi@yandex.ru