

Многие работодатели, заинтересованные в найме высокопрофессионального персонала, требуют представить им доказательства того, что соискатель на определенную должность обладает всеми необходимыми для эффективного исполнения своих обязанностей навыками.

Зачастую в качестве такого подтверждения они желают увидеть оригинальный диплом о высшем образовании. Но, что делать человеку, который нашел работу своей мечты, прекрасно разбирается во всем, в чем должен, но такового документа по каким бы то ни было причинам не имеет? Всякое может случиться: диплом можно потерять, повредить настолько, что восстановлению он подлежать уже не будет.

Чтобы дождаться архивной справки из вуза, уверяющей, что кандидат действительно проходил надлежащее обучение, нужно потратить массу времени и преодолеть несколько кругов бюрократической «чехарды». За время ожидания вожделенное рабочее место может запросто достаться другому, куда менее квалифицированному соискателю, который придет на собеседование и покажет нанимателю диплом. Что делать, чтобы не упустить свой шанс?



Наша компания предлагает индивидуальные условия каждому желающему купить диплом в Москве или любом другом городе Российской Федерации.

Образцы дипломов о высшем образовании :

Образцы дипломов о среднем образовании :

Сколько стоит купить диплом?

Сколько стоит диплом в Москве или ином регионе России? Существует множество организаций, занимающихся продажей подобной документации, и каждая отвечает по-своему. Некоторые запрашивают до нескольких сотен тысяч за дающую большие возможности «корочку», другие же клянутся, что выполнят заказ за пару-тройку тысяч рублей.



Что же слышат в ответ на такой вопрос наши клиенты?



Ниже тех расценок, что вы увидите у нас в прайсе, найти и купить диплом, конечно, возможно. Другое дело – какое качество предоставляют не слишком добросовестные изготовители таких дешевых документов. Отсутствие некоторых важных нюансов, которые обычно не отслеживают компании, запрашивающие две-три тысячи за заказ, может сослужить плохую службу покупателю. Известная поговорка «скупой платит дважды» более чем применима в подобных ситуациях. Решившись купить диплом вуза у нас, вы можете быть абсолютно уверены в том, что он будет изготовлен с соблюдением всех мельчайших деталей и с использованием тех технологий их нанесения, которые применяют сами ВУЗы.



Клиенты нередко допускают ошибки или опечатки при заполнении заявок. Многие организации требуют за необходимую в таком досадном случае переделку немалый процент от суммы заказа, а то и полную его стоимость. В случае, если вы сделаете заказ диплома в нашей компании и слегка ошибетесь, указывая свои данные, - вы получите исправленную версию документа совершенно бесплатно!

Купить диплом без занесения в реестр

Оригинальный диплом о высшем образовании, выдавая выпускнику ВУЗа, заносят в государственный реестр. Некоторые недобросовестные компании, наживающиеся на вполне логичном беспокойстве своих клиентов, предлагают отдельную услугу: добавление приобретаемого документа в этот архивный список. Почему не стоит тратить деньги на такие вещи? Ответ прост: окажется ли на деле тот диплом, купить который вы решили, в реестре – абсолютно неизвестно, да и проверить факт занесения вам с огромной вероятностью ни за что не удастся. Большинство организаций, предлагающих подобную услугу, просто не имеют необходимого доступа к архивам и берут дополнительную оплату буквально ни за что.



Те заказчики, что решили недорого и срочно заказать диплом у нас, никогда не отдадут нам денег за дырку от бублика, ведь мы этого не потребуем! Все клиенты заранее предупреждаются о том, что никаких записей в реальном архиве мы сделать не сможем. Почему мы не добились для себя такой возможности? Все просто: это отнюдь не является обязательным для того, кто хочет устроиться на работу в приличную компанию. Проверить, находится ли конкретный диплом в официальном реестре, не сможет не только сам заказчик документации, но и большинство работодателей. Им зачастую достаточно архивной справки, заказать которую также можно с нашей помощью.



